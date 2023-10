Erika Buenfil dice que no gana mucho dinero de las redes sociales

Ciudad de México.- A pesar de que Erika Buenfil se ganó el mote de “La reina de TikTok” luego de que su carrera profesional reviviera gracias a su incursión en esta plataforma digital, la actriz confesó que no gana mucho dinero directamente de las redes sociales.

En entrevista con Maxine Woodside, la protagonista de telenovelas explicó que TikTok no le paga por los seguidores ni por las visitas a su cuenta, pero lo que hace atractiva a la red social en el aspecto económico son las donaciones que se reciben ahí.

No, no, TikTok no paga porque tengas 17 (millones de seguidores), a mí lo que me abrió fue las puertas a las marcas y la comercialización, y a poder tener una imagen para hacer comerciales y demás, porque te vuelves influencer de alguna manera”