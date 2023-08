Erika Buenfil defiende a Luis Miguel

Ciudad de México.- Erika Buenfil se manifestó a favor de Luis Miguel tras la controversia que se desató después de que trascendiera que usaba un doble durante sus presentaciones de Argentina.

Después de que Yuri, Paty Manterola y Alicia Machado y Ninel Conde hablaran del cantante en el reality ‘Secretos de las indomables’, Erika fue cuestionada sobre las amistades que se cuelgan del nombre de LuisMi para tener los reflectores encima.

Pues qué bueno, te digo, cada quien tiene su momento y su tiempo, uno habla lo que quiere hablar y lo que le den ganas en el momento. Yo no estoy esperando un reality, yo conté parte de mi anécdota en diferentes entrevistas, ya la conocen… Felicidades a Luis Miguel donde quiera que esté, es un mito, la verdad somos pocas personas que pudimos conocerlo o no, o muchas, no lo sé, pero yo conté con su amistad y ya”