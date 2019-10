Erika Buenfil confiesa que sostuvo diferencias con Eduardo Yáñez

MÉXICO.- Erika Buenfil y Eduardo Yáñez han vuelto a conquistar la pantalla chica con la telenovela “Amores verdaderos”, misma que se estrenó en 2012; sin embargo, la actriz confesó que en esa época su relación con el histrión no fue siempre la mejor.

Durante la entrevista que concedió al canal TLnovelas, Buenfil contó: “Todo el mundo sabemos que Eduardo tiene un temperamento fuerte, pero yo también”.

Y asegurando que no se dejó intimidar por Eduardo, agregó: “A mí me costó mucho ganarme la telenovela y fue un proceso de casting y cuando yo finalmente llego a hacer un casting con él y le digo ‘yo vengo por el proyecto, a mí sí me dicen que te tengo que besar te voy a besar y si me dicen que te tengo que golpear te voy a golpear’, se dio cuenta de que yo no le tenía miedo. Le dije ‘a mí lo que me importa es el público, si tú te enojas o no te enojas a mí no me importa, yo quiero esta telenovela’”.

Acto seguido, la intérprete de 52 años que ahora cuenta con un canal en YouTube sobre cocina con más de 100 mil suscriptores, relató uno de los momentos difíciles que sostuvo con Lalo.

“Yo soy muy rápida para cambiarme, entonces yo me fui a cambiar y regresé al foro y él se salía como a tomar aire o a tomarse un refresco, café lo que fuera y entonces van y le dicen ‘ya está la señora Erika en el foro’. Entonces venía ‘¿tienes mucha prisa?’. ‘No, vinimos a trabajar’, le decía. Entonces se topa con una mujer muy profesional y muy soldadito y empezó a decidir, a veces casi ponía un camerino en el foro o se encueraba en cámaras para no hacer esperar. Empieza a darse cuenta de la dinámica que yo traía de trabajo y de la entrega y dijo ‘voy a entrar al juego’”, relató.

Finalmente, Erika dijo: “Sí nos dijimos nuestras cosas, pero se dio cuenta que le dije ‘yo no te tengo miedo, mándame a todas partes si tú quieres, pero voy a regresar y yo voy a trabajar”.

A pesar de ello, Erika Buenfil ahora se encuentra viviendo una de las mejores etapas en su vida, pues en breve regresará a los foros de televisión para incorporarse a un nuevo proyecto, además que asegura no abandonará su nueva faceta en las redes sociales.