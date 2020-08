Erika Buenfil asegura que gente muy importante la apoyó tras pleito con Juan José Origel y Martha Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfíl aseguró que se encuentra muy bien y más calmada luego de explotar en contra de Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes en un programa de televisión mencionaron a su hijo Nicolás, pero agregándole el apellido Zedillo.

Al toparse con los reporteros a la salida de Televisa, la actriz manifestó haber dejado el tema en el pasado. “Yo estoy tranquila y ya cada quien su vida y su trabajo… yo estoy muy bien gracias a Dios, estoy muy contenta, no he parado de hacer cosas”.

Sobre la reacción de su hijo tras la guerra de declaraciones que mantuvo con los periodistas, Buenfil explicó: “nada, no le importó, estaba muy orgulloso de su mamá, nada más dijo ‘¡qué bien mamá!’, y ya fue todo…”.

De la misma manera, la también llamada “Reina de TikTok”, confesó que no le interesa una disculpa de Martha Figueroa. “Ya no quiero hablar de eso, allá ellos y sus cosas… cada quien que siga adelante, no, ya no”.

Por último, la artista destacó que luego del incidente con los periodistas, recibió un sinfín de llamadas de apoyo. “Mucha gente me habló, recibí llamadas de gente muy importante… recibí llamadas de personajes de la vida normal y social, importante, hablándome bien y diciéndome cosas padres, reporteros importantes, periodistas también importantes, y aquí lo único que decíamos era ‘con los niños no’, y ya”.