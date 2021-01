Erika Buenfil: ¿Nuevo look, nueva telenovela?

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil sorprendió a sus seguidores con su cambio de look, que además de estar inspirado en su aspecto, el motivo principal fue por su posible regreso a las telenovelas.

“Ya estaba muy cansada del color, del rubio, me tenía muy amarrada, porque hay que estarlo cuidando y aparte se destrozaba el pelo”, dijo en primera instancia tras su llegada al foro del programa Hoy.

Inmediatamente después, la llamada “Reina del TikTok” confesó:

“y luego porque por ahí hay una propuesta y entonces me dijeron ‘¿qué propones?’, entonces yo dije ‘quiero proponer un cambio de look’ y así me quiero presentar en el casting, como para no ser la misma de siempre, el pelo güero güero”.

Ante esta noticia, Andrea Legarreta se mostró más que emocionada con la idea de su regreso a la pantalla chica por lo que le preguntó: “¿regresarás a alguna novela?”, a lo que Buenfil dijo: “parece que sí…”.

Antes de culminar la entrevista, la actriz recomendó a sus seguidoras atreverse a cambiar y no dejarse envejecer, pues a pesar de que pasan los años, deben aprender a sacarle provecho a su edad. “No me gusta sentirme la típica señora que ya no se da permisos… se nota, y se vale jugar”, subrayó.

Como se recordará, desde el pasado mes de diciembre las alertas del destino laboral de Erika se encendieron luego de que decidiera participar en el programa de Las mañanitas a la Virgen en TV Azteca, hecho por el que muchos pensaron que la actriz estaría vetada de Televisa; sin embargo, tal parece que su acción sirvió para que nuevamente fuera contemplada por la televisora de San Ángel para participar sus proyectos.