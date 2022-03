Erik Rubín reacciona a la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano

Ciudad de México.- El cantante Erik Rubín se expresó ante la polémica que se ha desatado después de que su compañera Sasha Sokol se pronunciara sobre la relación que mantuvo con el productor Luis de Llano cuando era menor de edad.

En su encuentro con la prensa, Rubín relató: “Sasha es mi hermana, y como bien lo dices, yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo, en todo, y sí, ahí estoy para ella”.

Ante los cuestionamientos sobre si sabía de la relación entre su colega y el productor, Erik respondió:

Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico y yo andaba con mi mundo, y esto fue algo de lo cual me enteré a través de los años, ya más grande. Claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo ¿cómo fue que me enteré de esto?”