Erik Rubín prepara serie musical con Andrea Legarreta y sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal parece que la familia Rubín Legarreta nos tiene muchas sorpresas por delante, pues el mismo Erik Rubín dio a conocer que tanto él como su esposa e hijas, han estado trabajando juntos e incluso han compuesto nueva música que se incluirán en su propia serie.

“Tenemos una serie en puerta, yo creo que saldrá aproximadamente en un año, entonces la idea es que estas canciones estén dentro; esto es un trabajo constante que se hace con un artista, es lo que estamos haciendo con Mía…”, aseguró el famoso ante las cámaras de Ventaneando.

El cantante señaló que el proyecto será producido por él, Legarreta y la empresa Endemol, y que la creatividad por parte de sus hijas ha sido de mucha ayuda para poder ofrecer un resultado de gran calidad.

“Ellas (Mía y Nina) se están preparando, precisamente la semana pasada cada quien compuso una canción, lo cual me dio muchísimo gusto”, agregó.

Rubín contó que aún están en la búsqueda de una historia correcta para la serie, existen cuatro guiones de los cuales deberán elegir uno.

“Andrea también está coproduciendo junto conmigo y está interesante, ya después tendremos director”, explicó.

En cuanto a si ellos estarán a cuadro, el cantante señaló que podría ser muy probable.

“La gente de Endemol nos lo está pidiendo, yo creo que es muy factible que en algún momento estemos ahí haciendo algo; tendremos a otros niños y jóvenes, cantantes y actores”, comentó.

Por su parte, Andrea dio a conocer en el programa Hoy que dicho proyecto se tratará de una serie musical.

“Erik y yo siempre hemos manifestado nuestro deseo por producir teatro, por seguir produciendo y entonces una compañía muy importante nos preguntó si queríamos producir una serie juvenil, pero con nuestras hijas. No es un reality, no es un viaje, no es los Derbez, ni nada de eso (…) Apenas está en pañales. Estamos leyendo historias, está bien padre”, declaró.