Erik Rubín confiesa que todavía duerme con Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Erik Rubín sorprendió al confesar que hasta la fecha sigue durmiendo en la misma habitación con Andrea Legarreta, a pesar de que el pasado mes de febrero anunciaron su separación como pareja.

En entrevista para Ventaneando, reveló que sigue viviendo en la casa familiar al lado de la conductora del programa Hoy y con sus hijas Mía y Nina, situación que provocó interés en la titular de la emisión de TV Azteca.

Ante la pregunta de Pati Chapoy sobre si tenían recámaras separadas en ese domicilio, Rubín inmediatamente dijo: “No”, y al escuchar lo impactada que estaba la periodista, agregó: “¿pa' qué?”.

Sin embargo, los comentarios no cesaron, por lo que ante el cuestionamiento sobre si se acostaban “espalda con espalda”, Rubín declaró: “no”, pero el impacto fue mayor cuando al ser interrogado sobre si “dormían de cucharita”, Erik declaró: “también, si hace frío, ¿por qué no?”.

Y para explicar más abiertamente sobre la decisión de seguir juntos, aunque anunciaron su separación, el músico puntualizó: “no es una separación, es una transición, y es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos”.

No obstante, Erik Rubín aseguró que no falta mucho para que cumpla por completo con el “ejercicio terapéutico” que le sugiere apartarse por completo de Andrea.

No le hemos hecho mucho caso al terapeuta, porque la sugerencia es la separación, y ahorita lo primero, la verdad lo más complicado, era la parte pública (…), la verdad es que el tiempo… han pasado muchas cosas, y ahorita no he dado el paso, pero parece ya próximamente tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver cómo estamos como pareja”.