Erik Rubín celebra en grande un año más de vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Erik Rubín sin duda es uno de los cantantes de los 90’s más populares desde su participación con la banda Timbiriche logró ganarse el cariño por parte del público.

Este 30 de enero el cantante mexicano se encuentra recibiendo un año más de vida es por eso que el fin de semana festejó en grande a lado de sus familiares y amigos más cercanos.

Por medio de su cuenta de Instagram Erik compartió algunos videos de su festejo en uno de ellos se puede ver que todos los invitados se encuentra rodeándolo para cantarle las famosas “Mañanitas”.

Sin embargo el momento más emotivo fue cuando Erik abrazó a su esposa Andrea Legarreta y a sus dos hijas Mia y Nina Rubín que se encontraban formando un círculo con un abrazo enorme.

La felicidad que me da verte rodeado de amor Peloncito amado @erikrubinoficial rodeado de quienes te amamos!! Celebro cada segundo de tu vida!! Se me llena el corazón de orgullo de ver hasta dónde has llegado, lleno de éxito y bendiciones!! Eres un guerrero que jamás se ha dejado vencer…” fue parte de lo que escribió Andre Legarreta.