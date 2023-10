Eric del Castillo no aprueba que Kate viva en “arrimonio” con su novio

Ciudad de México.- Eric del Castillo fue interrogado sobre su hija después de que la actriz revela que se encuentra muy feliz en su relación con Edgar Bahena.

En entrevista para la prensa, el actor expresó su beneplácito por el romance de Kate, sobre todo porque la ve encantada en la relación.

Estamos muy contentos con él, se conocieron, él es director de fotografía, se conocieron en La Reina del Sur y parece que está mi hija muy feliz, muy contenta y eso me da mucho gusto”

Dijo a la prensa.

Ya no quiere boda

Acto seguido, el artista sorprendió al declarar que ya no desea que Kate contraiga nuevas nupcias. “A las dos (de mis hijas), y si me hacen caso o no me hacen caso pues cada quién su vida, tengo familiares que tampoco se casaron nunca, y pues así es la vida ¿no?”, expresó.

No obstante, al escuchar que a Kate le parecería “ridículo” volverse a casar en estos momentos, el histrión fue contundente y replicó: “Yo estoy en contra de los ‘arrimonios’, pero pues ya son otros tiempos, Ya no son los tiempos de ‘denantes’ (antes)”, declaró.

Y para reforzar su punto de vista, añadió: “Yo creo en el matrimonio y no creo en los divorcios, aunque soy un hombre divorciado (de Roxana Billini Santamaría, primera esposa)”.