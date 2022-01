Eric del Castillo asegura que “ya es tarde” para que Kate lo haga abuelo

Ciudad de México.- Aunque en el mes de septiembre, Eric del Castillo aún se veía ilusionado con convertirse en abuelo por parte de su hija Kate del Castillo, su reciente visita a México cambió las cosas.

El actor dijo que hace un par de meses había regañado a Kate debido a que pensaba que se esforzaba demasiado en su trabajo y dejaba de lado su vida personal.

Sin embargo, esta vez Eric se mostró reservado al hablar sobre la posibilidad de que Kate se convirtiera en madre. Su único comentario fue: ''Ya es tarde, ¿no?.

Debido a que la prensa no paraba de mencionarle los distintos métodos a los que la actriz podría recurrir para ser madre, el artista agregó:

No sé, a lo mejor, pero no creo, ella no es de niños, su perrita ahí la que ya está viejita y está preocupada porque no la veía en un año”