Eric Clapton se une al club de los famosos antivacunas

Los Ángeles.- El musico Eric Clapton expresó sus declaraciones que lo posicionan en el pequeño grupo de artistas que han tomado la postura de no vacunarse contra el virus del Covid-19.

De acuerdo con el video de Youtube ''The Real Music Observer'', Clapton afirma que los vacunados presentan una especie de ''hipnosis'' debido a los mensajes subliminales que han bombardeado al mundo.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la estrella de rock se manifiesta en ese sentido, ya que ha declarado anteriormente y un escaso número de personas reconocidas aciertan con él.





Famosos que apoyan la vacuna contra el covid-19

Muchos de los actores, actrices, directores y músicos están de acuerdo con la vacunación y han defendido lo óptimo que es inmunizarse contra el virus, además de señalar la importancia de respetar las medidas de control sanitario para evitar contagios.

Se toma de ejemplo, el caso del músico Neil Young, quien anunció que se iría de la plataforma de Spotify si no retiraban el podcast popular ''The Joe Rogan Experience'' debido que difunde el pensamiento antivacunas, además de promulgar teorías conspirativas acerca del covid-19 donde recomienda a la gente a no vacunarse.

Otros de los artistas que están a favor de la vacuna contra el covid-19 son: Olivia Rodrigo, Naomi Watts, Jane Fonda, Jessica Chastain, Jennifer Aniston, Ian McKellen, Hugh Jackman, Sean Penn, Michael Caine, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins, Arnold Schzwarzeneger, Amber Heard, Dolly Parton, Paul McCartney, Elton John, Ricky Martin o Alejandro Sanz son algunos de los nombres que también se suman a un largo etcétera de artistas provacunas.

Famosos antivacunas

Desde que comenzó el proceso de vacunación han surgido pocos artistas que se han pronunciado en contra de la inmunización contra el covid, cuestionando la eficacia de la vacuna. Algunos de los artistas antivacunas además de Eric Clapton son: LaKeith Stanfield, Aaron Rodgers, Rob Schneider, Kyrie Irving, Nicki Minaj, Paty Navidad, Lisa Bonet, Miguel Bosé, Robert de Niro, Alicia Silverston, Jim Carrey, entre otros.



Por otro lado, hay artistas como Jessica Biel, que han expresado que las familias deberían tener derecho a decidir sobre la vacunación de sus hijos.



Con una percepción similar a la de Clapton, la exluchadora y actriz Gina Carano se burló del proceso de vacunación en una publicación en su cuenta de Instagram a finales de 2020.