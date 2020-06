“Era una pesada”: Julissa también opina sobre Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán sigue en el ojo del huracán luego de que Cynthia Klitbo arremetiera en su contra asegurando que es la persona más despreciable con la que ha trabajado.

Y es que después de que Violeta Isfel confirmara la versión de Klitbo, ahora es Julissa la que respalda las fuertes declaraciones de Cynthia.

No tuve casi nada que ver con ella (Vanessa), pero sí era una pesada. Me acuerdo que tenía que estar siempre en su camerino y para ir a comer no tenía que haber ya nadie y tenía guaruras”, contó en entrevista para el programa Sale el Sol.