Envía Sherlyn advertencia a quien la traicionó y ventiló sus audios

Sherlyn envió un contundente mensaje a la persona que filtró los audios de Whatsapp donde hablaba de los motivos de su ruptura con el periodista Francisco Zea y el integrante de Río Roma, José Luis Ortega.

Afirmando que conoce perfectamente a la persona que la traicionó, la actriz sentenció: “Por supuesto que sé quién fue y pues bueno, ya la parte legal hará lo suyo”.

Sin embargo, la artista dejó en claro que ni la persona que la dejó al descubierto ni lo que pasó la distrae de sus verdaderos intereses. “Pero yo tampoco me desgasto a eso, para eso está el equipo de gente que trabaja conmigo y yo me dedico a hacer lo que más me apasiona y lo que sí me gusta”.

De la misma manera, Sherlyn confesó que a pesar de esta mala jugada que le hicieron, no cambiará su forma de ser ni de comunicarse en las distintas plataformas digitales. “No tengo por qué, al final no está en ti dejar de comunicarte en la forma en que te comunicas, está en la otra persona no ser traicionero, no ser un vendido y valorar las amistades más que 3 mil pesos que te puedan pagar”.

Finalmente, al preguntarle si se ha comunicado con sus ex parejas tras sus declaraciones, la actriz aseguró que habla con José todo el tiempo y que al final de cuentas no tiene que dar explicaciones de las pláticas que tiene con sus amigos.