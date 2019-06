Envía Ricky Martin mensaje a los heterosexuales

SAN JUAN, Puerto Rico.-El cantante Ricky Martin mandó este domingo, con motivo del WorldPride, un mensaje a los heterosexuales que puedan cuestionarse la celebración de este evento en el 50 aniversario de los disturbios del bar Stonewall, que dieron un vuelco a la lucha por los derechos civiles de los homosexuales.

El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/ discrimen. Así que en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno. #loveislove #pride2019", señala Martin en un mensaje publicado en su cuenta de la red social de Twitter.