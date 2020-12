Envía Laura Zapata fuerte mensaje contra su familia

Ciudad de México.- Laura Zapata nuevamente da de qué hablar en el aspecto familiar, y a pesar de ser fechas en que muchas personas se reconcilian con sus seres queridos, la actriz manifestó su postura en contra de esta posibilidad.

Tras varios años de diferencias con sus hermanas, la reconocida villana de las telenovelas sigue externando su descontento con sus hermanas, y aunque no mencionó sus nombres, a través de su cuenta de TikTok envió un pensamiento subrayando su nulo interés de hacer las paces con ellas.

“Que errado ese concepto de ‘si son familia, deben relacionarse’… ¡no!, si son personas tóxicas, entrometidas, que lo único que hacen es criticarte, no los quiero en mi vida, ¡y no me importa si somos familia!”, manifestó la consanguínea de Thalía.

Cabe señalar que, aunque Zapata mantiene comunicación con la intérprete de “Piel Morena”, esta relación únicamente se limita a lo relacionado con su abuela, Doña Eva Mange; sin embargo, Laura ha dejado en claro que esto es algo que no le afectaba en lo absoluto.

Como se recordará, las diferencias entre la artista de 64 años y sus hermanas surgió luego de que Ernestina Sodi la señalara de estar coludida con los secuestradores que las privaron de su libertad en el año 2002, hecho que hasta la fecha Zapata niega.