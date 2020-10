Envía Grettell Valdez mensaje a mujeres solteras, separadas o divorciadas

Ciudad de México.-A pesar de que Grettell Valdez ha atravesado por situaciones difíciles en las últimas semanas, la actriz sigue manteniendo contacto muy cercano con sus seguidores a través de las redes sociales.

En esta ocasión, la artista abordó el tema de la separación de pareja y la forma en que las mujeres se descuidan físicamente tras una ruptura sentimental, por lo que no dudó en enviar un contundente mensaje a sus fanáticas.

No se dejen, porque hay mujeres que dicen ¡ay, no!, ya me dejó el marido, ya no me peino, ya no me arreglo, ya no hago ejercicio, y ya se dejan al catre, ¡no!, no lo hagan, todo lo contrario, porque siempre va a llegar alguien que va a ser para ti, que te va a llenar mejor”, manifestó Valdez.