Envía Bárbara de Regil mensaje a sus detractores tras su regreso a Twitter

Ciudad de México.- Bárbara de Regil retomó su cuenta de Twitter luego de que a inicios del mes de junio anunciara su retiro de la famosa red social tras los ataques recibidos por sus haters.

Junto a una imagen donde aparece maquillándose los labios, la protagonista de Rosario Tijeras respondió a sus detractores con el siguiente mensaje:

“Siempre me preguntan cómo manejo las críticas bueno aquí está la respuesta: si alguien se acerca a ti con un regalo y tú NO LO ACEPTAS, ¿a quién le pertenece el regalo?... A quien intentó entregártelo… lo mismo es con la envidia, la rabia, las críticas, malas vibras y los insultos… SIEMPRE que no lo aceptes van a pertenecer de quien lo trae cargando”.

Siempre me preguntan cómo manejo las críticas bueno aquí está la respuesta pic.twitter.com/XIQFEzuIJI — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) July 9, 2020

Pese a ello, la actriz mexicana continuó recibiendo varias críticas, las cuales también hacen alusión a los diversos comentarios que la han metido en problemas en otras ocasiones.