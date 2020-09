Entre lágrimas, Papi Kunno anuncia su retiro

CIUDAD DE MÉXICO.- El famoso TikToker Papi Kunno, quien se hiciera famoso por el reto viral “Kunno Caminata”, anunció su retiro de las redes sociales.

El influencer mexicano, quien protagonizara un escándalo por cobrar saludos personalizados en 2 mil pesos, publicó un video donde aparece llorando, mientras expresa su sentir por los ataques que ha recibido en redes sociales.

Cada cosa que hago, cada cosa que pongo, me destruyen. Nunca he querido el mal para nadie. Se salió de control todo y siempre en redes debo mostrar a esa persona fuerte, y ya no puedo más”, dijo el TikToker.

Esta decisión la habría tomado la decisión luego de reflexionar sobre su propia vida.

“Ya no tengo fuerzas, no tengo energías. Un seguidor me preguntó si yo era feliz y me hizo recapacitar. Si estoy sonriendo y mostrándome bailando les estaría mintiendo. Por eso estaré fuera de las redes sociales para volver a ser quien era”, añadió el influencer.

Kunno agradeció a los fans que lo apoyaron y enviaron mensajes para animarlo durante este difícil trayecto.

Papi Kunno habría perdido 2 millones de fans en una sola semana, pues de 16 millones que figuraban en su cuenta de TikTok ahora figuran 14.

Kunno dejó en claro que no es un adiós definitivo, pero tampoco definió cuánto tiempo se tomará lejos de las redes sociales.