Entre lágrimas, Ana María Alvarado reveló que fue hospitalizada tras dar positivo a Covid-19

La periodista de espectáculos, Ana María Alvarado dio positivo a Covid-19 y fue ingresada a un hospital después de presentarse algunas complicaciones, pero aseguró que se saldrá bien de esta enfermedad.

En una transmisión que Ana María realizó para el matutino “Sale el Sol”, en el cual trabaja, explicó que el martes de la semana pasada se había realizado la prueba del SARS-CoV-2 y había salido negativo, lo que la había puesto my contenta, pero el viernes en la tarde comenzó a sentirse muy mal.

Me empecé a sentir mal, peor mal: Sin fuerzas, sin energías, no me podía ni parar de la cama, empezó a bajar un poquito mi oxigenación, entonces ya me empecé a preocupar y por eso corrí al hospital porque de verdad me sentía como si me hubieran apaleado”, dijo.