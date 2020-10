Entre lágrimas, Aída Cuevas revela que Carlos Cuevas la golpeó

CIUDAD DE MÉXICO.- Aída Cuevas decidió romper el silencio luego de varios señalamientos por parte de su hermano Carlos Cuevas, a quien demandó por daño psicológico y moral.

Ahora la cantante mostró su lado más vulnerable en el programa “Ventaneando”, donde rompió en llanto al revelar que Carlos la golpeó.

En compañía de Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Linette Puente , Ricardo Manjarrez y Pedro Sola, Aída relató un violento episodio de su pasado, donde su hermano, en estado de ebriedad, no sólo la agredió a ella, sino también a su padre.

Fue algo terrible. Llegó a embestirlo como toro (a su papá). Iba mal: no estaba sobrio. […] Conmigo también se puso agresivo: se me fue a los golpes. No sé si él esté dañado”, comentó Aída.

Fue en ese momento que Daniel Bisogno hizo una pregunta directa a Aída.

“¿Él te golpeó?”, cuestionó el conductor.

Aída se quedó callada, y bajó la mirada sin contestar, pero dando a entender que así había sucedido. El foro se quedó en silencio por varios segundos.

La cantante aseguró que le ha afectado tanto la situación que va a terapia y, además, perdió demasiado peso.

“Se le acusa porque a mí, psicológicamente, me ha dañado. No sé si lo nota, pero he adelgazado muchísimo. A mí me ha afectado mucho todo esto, claro que tengo una carta de la doctora con la que me estoy tratando desde hace dos años y medio para sobrellevar la situación, hago meditación trascendental, hago lo que puedo, pero me come todo esto”, explicó.

También lamentó que todo se hiciera público, pues ella quería mantener todo en bajo perfil, razón por la cual no había dado entrevistas hasta el día de hoy.

¿Sabes qué me duele? Estar exhibiendo esto. Era privado. Mi mamá me enseñó a lavar la ropa sucia en casa. ¿Por qué hemos llegado hasta ahorita aquí? Por él. […] En tres meses ha dado 80 entrevistas. Entonces díganme ¿quién necesita el foco de atención?”, puntualizó.

Y despotricó el hecho de que su hermano quiera hacerla ver como “la mala del cuento”, pues va a poner una contrademanda por las mismas razones que ella.

“Ahora me van a acusar de lo mismo, que yo lo maltrataba. Aquí la verdadera mala y la que pegaba era yo”, criticó.

“Está dando varias versiones porque ya no tiene de dónde agarrar, no hay argumentos. Ahora vamos a ver con qué va a salir (…) La gente pude perdonarte errores, pero no perdonara que digas tantas mentiras”.