Entre especulaciones y polémicas, estrenan Danna Paola y Sebastián Yatra "No Bailes Sola"

Ciudad de México.- No Bailes Sola se estrenó después de meses de especulaciones y polémica. La colaboración musical de Danna Paola y Sebastián Yatra fue lanzada hoy y ya se posicionó entre las tendencias en redes sociales, pero también avivó los rumores en torno a una relación entre ambos intérpretes, quienes no dejan de negar un vínculo amoroso.

Tras el estreno del tema, Danna Paola usó su cuenta de Instagram para agradecer a Sebastián Yatra por el equipo que conformaron para crear esta colaboración, lo que desató la furia de algunas personas que aún recuerdan con cariño la relación del cantante colombiano y de Tini Stoessel.

Pero eso no detuvo que el cantante colombiano celebrara el nuevo éxito que ya cuenta con 1,2 millones de reproducciones en YouTube y está en el número 3 de vídeos más vistos del momento.

“Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados! 4 meses de espera & WE DID IT @sebastianyatra”, escribió en publicación Danna Paola que hasta ahora ha recibido más de 902,947 Me gusta.

“¡Sebitas gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba”, agregó la joven de 25 años.

Sebastián Yatra no tardó en responder el cariño de su colega y comentó: “¡¡¡GRACIAS A TI DANNA, ha sido una experiencia brutal compartir contigo y tu equipo creando este tema!!! Dios quiera todos se lo disfruten tanto como nosotros”.

No bailes solaaaaaaa �������� https://t.co/wiskY2rc2R — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) July 13, 2020

“¿SEBITAS? Así le dice Tini a él”, “Tini, Tini, Tini”, “No le llegan ni a los talones a Tini” o “Tini es mucho mejor que Danna”, son algunos de los comentarios que resaltaron entre los mensajes de Danna Paola y Sebastián.

“Que hablen lo que quieran, no está en nuestras manos corregir o no lo que se dice. Que la gente quiera pensar lo que quiera, para nosotros representa una colaboración de dos artistas que son colegas, es como sucede con los actores, si te toca actuar, pues actúas una escena y no es que tengas algo con tu compañero, eso mismo pasa aquí, de eso se trata”, declaró Danna Paola en entrevista con El Universal.

Yatra también habló del tema para el mismo diario mexicano: “Este es un proyecto que nos tiene felices y estar más en contacto nos dio oportunidad de conocernos más, como una amistad. Dicen cosas de nosotros pero no nos dejamos llevar por eso, estamos enfocados en nuestro proyecto, que digan lo que quieran decir, no pasa nada”.