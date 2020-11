¿Enrique Peña Nieto le pidió matrimonio a Tania Ruiz?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) busca acusar a Enrique Peña Nieto por traición a la patria, su novia Tania Ruiz presume anillo de compromiso en sus ‘stories’ de Instagram.

La modelo mexicana sin tomar en cuenta los señalamientos hacia el expresidente, publicó varias fotografías de sus manos con el siguiente mensaje: “Forever and ever. My love” y “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”.

La modelo Tania Ruiz presume un anillo de diamantes

Tras esta publicación, los seguidores de Ruiz empezaron a cuestionarla si en realidad fue una propuesta de matrimonio y en respuesta hizo otra ‘stories’ para aclarar que el anillo dorado con diamantes que lucía en su mano no era de compromiso, en enfatiza que sigue enamorada.

Peña Nieto tras terminar su mandato en diciembre del 2018, se separó de la actriz Angélica Rivera y meses más tarde se divorciaron para iniciar su romance con la guapa modelo.

Tania Ruiz asegura estar más enamorada de Peña Nieto

Este día, la FGR, señaló al exmandatario por el delito de traición a la patria y fue calificado como jefe criminal al ser acusado de los delitos de cohecho y delito electoral, esto al estar relacionado principalmente en el caso Odebrecht.

Al expresidente no se le ha visto en México desde hace tiempo, incluso ni en el cumpleaños de su hija Paulina Peña, y de acuerdo a periodistas, desde que terminó su sexenio vive en España.