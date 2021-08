Enrique Iglesias de luto por muerte de su abuela, Beatriz Arrastia a los 98 años

MADRID.- Hoy es un día muy triste para la familia de Isabel Preysler. La mamá de la socialite española, Beatriz Arrastia, ha fallecido a los 98 años de edad. La abuela de origen filipino era muy querida por sus nietos, Enrique, Julio y Chabeli Iglesias, fruto del matrimonio de Isabel Preysler con el mítico cantante Julio Iglesias, así como por sus otras dos hijas, Támara Falcó y Ana Boyer.

"Beba", como la llamaban de cariño sus familiares y amigos, falleció en su casa de Madrid, en compañía de su familia. De origen filipino, dejó su natal Manila en 1992, cuando falleció su esposo Carlos Preysler Pérez de Tagle, para mudarse a Madrid cerca de su hija, Isabel Presysler.

Fue en Filipinas donde esta ejemplar mujer de carácter siempre divertido sacó adelante a sus seis hijos, Victoria, Enrique, Isabel, Carlos y los mellizos Joaquín y Beatriz. La vida le propinó dos duros golpes con la muerte de dos de ellos: Enrique, cuando tenía solo 25 años, y Beatriz, a los 53.

Beatriz Arrastia siempre fue muy discreta, llevó una vida retirado de los reflectores, pero apareció en televisión por primera vez hace unos años durante una entrevista con Carlos Sobera para el programa "Volverte a ver" acompañada de dos de sus nietos; Támara y Julio Iglesias Jr.

"Son maravillosos. No tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Ese cariño que es tan importante en la vida. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero", dijo en ese momento la feliz abuela Beatriz sobre sus nietos.