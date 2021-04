Enrique Guzmán se sincera: “Sí he sido violento, pero tocar una niña de 5 años no lo puedo permitir”

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán sigue defendiendo su honra luego de que su nieta Frida Sofía lo señalara por hacerle tocamientos indebidos cuando era una niña.

En entrevista para el programa Hoy, el cantante dijo sentirse desconcertado por los señalamientos que Frida hizo en su contra.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Es como si me hubieran echado una alberca encima con todo y agua, no lo entiendo, estoy en las últimas, venir a verte y platicar de ello me preocupa, me inquieta”.

Al ser cuestionado por su estado de salud, el intérprete explicó: “Tuve un jalón, hace muchos años me operaron a corazón abierto, y tengo una válvula que funciona de repente un poquito con trabajos, y cuando me preocupo se hace más (complicado)… me hice unos estudios y tienes que tomar un líquido para la transferencia, pero ahí voy. Me siento inquieto”.

Inmediatamente después, Enrique reconoció que no ha tenido una vida tranquila, pero negó tajantemente haber violentado a la hija de Alejandra Guzmán.

“Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido diferencias, pero tocar una niña de 5 años, no lo puedo permitir, ¡no sé cómo puede entrar eso en mi mente!, una niña de 5 años no lo entiendo, no puede ser, y que ese el punto donde me hace más daño”, confesó.

Posteriormente, Guzmán dio detalles de la relación que mantuvo con Frida en su infancia. “Ella nunca convivió conmigo, ella nunca, ella cuando nació, nació en casa de sus padres, en la casa de su papá, en la casa de su mamá, después sé que tuvieron sus violencias y se separaron, pero nunca vivió en mi casa, nunca convivió conmigo”.

De la misma manera, se describió como un abuelo cariñoso y consentidor pese a no convivir mucho con los hijos de sus retoños. “Con mis nietos, pues he pasado poco tiempo, pero invertido en sonrisas y por lo menos siendo el abuelo bonachón, el abuelo regalador, el que esconde los dulces y se los da”.

Finalmente, en el avance sobre las declaraciones que se conocerán el día de mañana, Enrique Guzmán dice desconocer sobre el proceso de terapia o medicinas que ha ingerido su nieta para tratar el trastorno límite de la personalidad que, de acuerdo a Alejandra Guzmán, Frida padece desde su adolescencia.