Enrique Guzmán revela que ya dio el primer paso para reconciliarse Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán reveló que intentó dar el primer paso para reconciliarse con su nieta Frida Sofia, aunque hasta la fecha sigue sin tener contacto con ella.

Durante la entrevista para el programa “De Primera Mano”, escuchó que la hija de Alejandra Guzmán estaba dispuesta a dialogar tanto con la cantante como con él, a lo que el intérprete dijo: “Ah, ¡qué bueno!, mis teléfonos siguen siendo los mismos y estoy siempre a sus órdenes”.

Negando haber recibido alguna llamada de la joven, Don Enrique subrayó que tanto a él como a La Guzmán les daría mucho gusto volver a platicar con Frida. “A todos, tanto a su madre como a mí”, destacó.

No obstante, al ser cuestionado sobre si él no estaría dispuesto a dar el primer paso para solucionar sus diferencias, el artista replicó: “Ya lo hice y no pudimos”.

Finalmente, Enrique Guzmán manifestó que ahora deberá ser su nieta la que intente acercarse a ellos. “Así es, ella es la que tiene que dar el primer paso (ahora)”.