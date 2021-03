Enrique Guzmán revela cómo sigue Alejandra con su contagio de Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue hace poco más de una semana que Alejandra Guzmán confirmó su contagio de Covid-19.

Enrique Guzmán, padre de la famosa, compartió a “Ventaneando” como sigue su hija, quien desde el momento en que tuvo su diagnóstico positivo se aisló en su casa y ha estado al pendiente de su recuperación.

De acuerdo al rockero mexicano, el coronavirus resultó ser benévolo con su hija, pues no ha tenido secuelas muy relevantes de su padecimiento o algún problema que requiera hospitalización.

“Ha sido muy suave con ella. No ha tenido fiebre, no ha tenido falta de aire, no ha tenido las molestias que el Covid te genera”, dijo Enrique.

Alejandra sospechó que se contagió luego de haber asistido al primer programa de “Mimí contigo”, conducido por la ex integrante de Flans. Luego de que confirmara que era positiva a coronavirus, la cantante de “Mala hierba” también se hizo una prueba, que en efecto resultó positiva.

Pese a eso, Enrique Guzmán aseguró que su hija no ha sentido ningún síntoma, y que, de no ser por el contagio de Mimí, no se habría percatado que ella también estaba enferma. Incluso él admite que, de no haberse vacunado días antes, tal vez él se habría enfermado.

“Está funcionando muy bien... (se siente) perfectamente, después de eso estuve con Mimí y Alejandra, todo mundo se contagió y yo no, así que la vacuna es eficaz”, comentó al programa de espectáculos.