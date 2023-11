Enrique Guzmán responde a señalamientos de supuesto abuso a una menor

Ciudad de México.- Enrique Guzmán fue acusado nuevamente de presunto abuso a una menor, después de que en semanas recientes Emilio Morales dijera haber visto un video que comprobaba el delito.

Yo creía en Enrique Guzmán, yo le daba el beneficio de la duda a Enrique Guzmán y luego me enteré de cosas que no puedo presentarlas (...) Lo único que te puedo decir es que por ahí existe un video, donde Enrique Guzmán está abusando de una menor”

Confesó el representante.

De la misma manera, Morales señaló que, aunque no podía dar el nombre de la víctima, estaba seguro de la existencia de dicho clip. “El video lo tiene Alejandra, lo tiene la mamá de la niña, Enrique Guzmán por supuesto que lo vio y me parece muy fuerte”, aseveró.

Guarda silencio

Hasta ahora, el cantante había guardado silencio sobre el delicado tema; sin embargo, durante el encuentro del intérprete con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, decidió acabar con las acusaciones en su contra.

Visiblemente molesto por la polémica, Don Enrique respondió: “No sé quién es Emilio Morales, no lo conozco, no he oído nada, ni estoy enterado. No sé si lo tenga Alejandra, no sé de qué video me hablas, y yo no tengo nada”.

Al escuchar que aparentemente la menor en cuestión es hija mayor de Mayela Laguna, expareja de su hijo Luis Enrique, el famoso solo dijo: “No sé quién es Mayela, ¡ah!, la señora que también dice que su hija, seguramente como fama de ser violador de niños, de toda la vida, lo he hecho muchas veces, están locos”.

Desconoce del tema

Ante los comentarios con relación a que supuestamente Laguna tiene audios y video del delicado hecho, el ex de Silvia Pinal replicó: “¡Ah!, pues que los ponga, que los ponga, habrá que verlos, te apuesto a ti, a que no los saca, porque yo no conozco nada de eso”.

Con respecto a que ahora más personas ya le creen a la hija de Alejandra Guzmán sobre el aparente abuso que él cometió en su contra cuando era niña, el artista solo comentó: “No sé quién es Frida Sofía… ¡ah!, la niña… ella puede decir lo que quiera, es su palabra contra la mía”.

Finalmente, Enrique Guzmán se dijo impactado por esta nueva acusación en su contra. “No tengo idea, me sorprenden, porque además no tengo fama de serlo, así que, el que haya todas esas situaciones hoy, a mis 80 años, estaría yo como loco, además ¿para qué?”, explicó antes de retirarse del lugar.