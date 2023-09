Enrique Guzmán responde a Mayela Laguna

Ciudad de México.- Enrique Guzmán no se quedó callado ante las recientes declaraciones de su exnuera Mayela Laguna, quien ha iniciado una batalla legal contra Luis Enrique Guzmán, luego de que este último enviara un comunicado para revelar que tras una prueba de ADN descubrió que su hijo menor no es su descendiente biológico.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante fue cuestionado por el conflicto con Laguna, y al escuchar que ella sostiene que el pequeño si es un Guzmán, únicamente replicó:

Por eso, te digo, ¿no has visto a los franceses cómo se ven?”

Ante el consejo de intentar solucionar el problema por la paz, el patriarca de la dinastía Guzmán subrayó: “Es que yo por la paz no voy a llegar a nada… ¿tú me conoces?... Yo por la paz de ninguna manera”.

Antes de retirarse del lugar, Enrique Guzmán no perdió la oportunidad de destacar que el hijo de Mayela no es su descendiente, pues mientras una reportera lo interrogaba sobre si no extraña a su nieto, el artista dijo: “¿Yo tengo un nieto? ... no lo conozco, eso no es mío… él es francés”.

Y finalmente, al enterarse que su exnuera pide que el niño sea sometido a otra prueba de ADN para comprobar que sí es un Guzmán expresó: “Que se haga 25, le va a salir francés igual”.