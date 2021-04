Enrique Guzmán reaparece en "Hoy" tras escándalo con su nieta Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán reapareció en entrevista para el programa Hoy tras dar a conocer que procederá legalmente contra su nieta Frida Sofía, luego de que la joven señalara públicamente que él la había tocado indebidamente cuando era una niña.

Negando tener conocimiento de las más recientes declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, el rockero dijo: “Ha sido sorpresa total, y es mi nieta y no sé qué decir porque no entiendo en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona, no sé”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Posteriormente, el artista hizo hincapié en que Frida debe ser investigada en cuestiones de salud mental.

Y habrá que hacer toda una serie de estudios o de investigaciones, habrá de… ¿por qué tiene esos clics que le voltean la vida sin que sepa uno por qué?, sin razón”.

Ante la pregunta de cómo se siente en estos momentos por toda esta situación, el ex de Silvia Pinal comentó: “no sé qué hacer porque no tengo una, tengo 5 nietas, y 1 nieto, es el más jovencito”.

Finalmente, al recordarle que los señalamientos de abuso surgieron de una integrante de su familia, Enrique añadió:

“De la mayor de mis nietas, ella tiene ahorita 29 años, no sé si está bien, si está mal, si está sola, no sé qué le pasa, y quisiera de alguna manera ir a decirle ‘aquí estamos’, pero no es fácil, y uno vuelve ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible, ¡no sé pa’ donde volver!, ¡no sé cómo levantar la cabeza!”.