Enrique Guzmán reacciona tras denuncia de Frida Sofía de abuso durante su niñez

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue después de trasmitirse en vivo la entrevista otorgada por Frida Sofía al periodista Gustavo Adolfo Infante, que se dio a conocer la denuncia sobre el presunto abuso que sufrió la hija de Alejandra Guzmán durante su infancia.

A decir de Frida Sofía, el abuso se dio desde los cinco años por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por lo que el cantante se pronunció a través de su cuenta de Twitter diciendo:

"Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo un hombre que me conoce perfectamente", escribió.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente

Minutos después, durante la transmisión en vivo del programa de Primera Mano, el periodista explicó: "Yo a Enrique Guzmán lo he entrevistado varias veces, es alguien que respeto y admiro, pero esto es algo que no se puede callar", afirmó Infante.

Los comentaristas aclararon que ellos solo se dedicaron a levantar la declaración de Frida Sofía con fines periodísticos y que sienten innecesaria la agresividad en la respuesta de Enrique Guzmán a través de las redes sociales, en contra de Gustavo Adolfo Infante.

La denuncia de Frida Sofía

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán había abusado de ella cuando aún era una niña.

Sentados en un juego de jardín, aparentemente en el patio de una residencia, Frida Sofía le platicó al periodista sus razones para apartarse de su familia y lo difícil que fue vivir lejos de ellos.

Después de esta declaración, el entrevistador le pidió ir en orden, al preguntarle sobre su abuelo, Enrique Guzmán, Frida respondió: "Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar por qué tengo mucho qué decir de eso... Un hombre muy asqueroso", expresó.

"un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, pero me las...", hizo una pausa la hija de Alejandra y después agregó, "Me manoseó. Desde los cinco".