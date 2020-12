Enrique Guzmán reacciona a escena sin ropa de Alejandra en "El Juego de las Llaves"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora que se reveló que Alejandra Guzmán participa en la serie "El Juego de las Llaves", trascendiendo que habrá unas escena donde la cantante se despoja de toda su ropa.

Esto sin duda ha generado grandes expectativas entre los fans de Alejandra Guzmán y seguidores de la serie, por que aunque no es la primera ocasión que la intérprete de "La Plaga" se despoja de sus ropas (ya lo hizo en el pasado para una revista) en este formato de serie en streaming promete ser todo un deleite.

La noticia no tardó en viajar y llegar hasta oídos de su padre, Enrique Guzmán, quien fue cuestionado al respecto en el programa de espectáculos "Ventaneando", donde aseguró: "No me dan celos, estoy orgullos de lo bonita que es".

Con esta declaración Guzmán dejó en claro que está orgulloso del trabajo que realiza su hija, además de lucir aún increíble con ropa o sin ella.