Enrique Guzmán no es un santo, mató a tiros a una persona: Maxine Woodside

CIUDAD DE MÉXICO.-La periodista Maxine Woodside recordó que Enrique Guzmán era un hombre muy violento, agresivo y que si ahora se ve diferente es porque “sentó cabeza”.

En su programa Todo Para la Mujer, Woodside señaló que el abuelo de Frida Sofía mató a un hombre a balazos.

Acuérdense que hubo una época que balaceó a un mesero o taxista y lo mató. No es un santo y no es un caballero. A lo mejor hoy día, pero no fue un caballero porque las cosas que ha hecho Enrique Guzmán no son de un caballero. Debe una vida. No me acuerdo si fue un mesero o taxista pero de que debe una vida debe una vida y eso fue muy conocido, no estoy sacándolo de la manga. ¿Esas son cosas de un caballero? Pues no es un caballero, perdónenme”, indicó.

Maxine también dijo que en una ocasión pagó a unos hombres para que entraran a su casa.

Según la periodista, cuando su hijo, quien fue representante de Alejandra Guzmán, dejó de laborar con ella, el ex esposo de Silvia Pinal pagó a dos personas para que invadieran su vivienda, le robaran e hicieran un desastre.

Aclaró que cuando detuvieron a los delincuentes, ellos confesaron que fue Guzmán quien les había pagado.

“Mi hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán y cuando se separaron, que ya no la estaba manejando, Enrique Guzmán hasta nos demandó y un día mandó a mi casa a dos jóvenes que agarraron a mi chofer, lo amagaron, se metieron a mi casa, robaron, y me cortaron todos los sacos; las mangas, las cortaron. No se los llevaron. Le cortaron las mangas y luego ellos mismos, cuando los agarraron, declararon que Enrique Guzmán les había pagado para que fueran a mi casa. A mí no me cuenten que es un santo”, comentó Maxine Woodside.

Guzmán está en el ojo del huracán luego de que Frida Sofía lo acusara de haberla acosado cuando ella era una niña.

Ante estos señalamientos el cantante acudió a Ventaneando con Pati Chapoy y negó las acusaciones diciendo que "en su p$%# vida había toca a su nieta".