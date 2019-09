Enrique Guzmán le retira su apoyo a Frida Sofía

MÉXICO.- A pesar de que Enrique Guzmán se había mostrado neutral sobre las diferencias que tienen Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía, e incluso aseguró que mantenía contacto con la joven, ahora reveló que le ha retirado todo su apoyo.

“Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo, no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso nunca, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales”, declaró en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma forma, el cantante aseguró que su hija no la está pasando nada bien. “Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años”.

Acto seguido, el rockero aseguró que por ahora ha decido alejarse de esta controversia. “Poner distancia, lo que no quiero es irme por un camino o por el otro, sino verlas desde algún lado y tratar de opinar lo que pueda, que lo que yo opine es una cosa y lo que hagan es otra”

Sin embargo, también dejó claro que hasta este momento y a pesar de que su nieta despotricó contra su famosa madre, es ella la que sigue manteniendo a su nieta.

“Ella vive en un departamento que Alejandra compró para ella, Frida todavía no gana lo suficiente ni para vivir, pero bueno, bien podría vivir con Carmen Salinas, ahí tiene un cuartito", bromeó.

Finalmente, durante la conferencia de prensa que brindó en la ciudad de México para anunciar su próximo concierto en el Coloso de Reforma, Don Enrique confesó que su nieta desea alejarse de toda su familia.

“Quiere independizarse de toda la familia, le estorba la familia, ella quiere triunfar y ojalá lo logre. Ella no quiere a su familia, es muy difícil que yo le diga a mi nieta quiéreme si ella no quiere hacerlo, y si lo hace así ojalá que triunfe porque si no se va a quedar sola”, concluyó.