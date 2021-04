Enrique Guzmán inicia demanda contra Gustavo Adolfo Infante por entrevista a Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- A 48 horas de que el abogado de Enrique Guzmán confirmara que su cliente inició una querella contra su nieta Frida, ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que el cantante lo demandó.

Durante la transmisión del programa ‘De Primera Mano’, el comunicador que realizó la entrevista donde Frida confesó que su abuelo materno le hizo tocamientos indebidos cuando era una niña, aseguró que el rockero entabló un proceso legal en su contra.

“Me ha denunciado, me ha demandado y yo soy un reportero que fui a hacer una entrevista. Yo no sé si el señor Enrique Guzmán la manoseó desde los cinco años de edad, si lo hizo es un delito. Enrique Guzmán demandó a su nieta para callarla y me está demandando a mí también. Yo creo que no puedes matar al mensajero, hay que afrontar lo que dicen que tú hiciste”, expresó el comunicador.

Mientras el comunicador condena las acciones legales que ha tomado Enrique Guzmán en su contra, cabe señalar que hasta este momento el padre de Alejandra Guzmán o su representante legal no se han pronunciado al respecto.