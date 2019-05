Enrique Guzmán habla del pleito de Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Los dimes y diretes entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parecen no tener fin, y luego de que la rockera contestara a los reclamos de su hija en una entrevista y por su parte la joven expusiera en redes sociales una conversación en la que le expresa a su madre su molestia porque ella salió con su ex en barco, Enrique Guzmán brindó su postura al respecto.



Debido a que Alejandra declaró en la entrevista que Frida es apoyada económicamente por Don Enrique, y que si no lo creían fueran a preguntarle a él, el cantante decidió enviar un comunicado para manifestar lo siguiente:



Quiero dejar claro que yo no voy a tomar partido por nadie, mi posición ante esta situación es neutral, Alejandra es mi hija y Frida es mi nieta, los problemas que existan o no entre ellas son ajenos a mí, yo las quiero a las dos”.



Sobre su apoyo a la hija de La Guzmán, explicó: “A Frida la apoyaré en todo lo que necesite, le daré mi respaldo incluso en sus aspiraciones profesionales que ha manifestado recientemente, ella cuenta con mi apoyo siempre que así lo quiera”.

Finalmente, el intérprete de “La Plaga” recalcó que no hablará del tema públicamente ya que es un tema familiar del cual no quiere ni será participe en los medios de comunicación.