Enrique Guzmán estalla contra Frida Sofía y ella responde con foto

Nuevamente, Frida Sofía está sacando a la luz su mala relación con varios miembros de su familia, por supuesto, que su mamá Alejandra Guzmán encabeza la lista.

En su cuenta de Instagram, Frida posteó una antigua fotografía en la que aparece ella cuando era niña, junto a su abuelo Enrique Guzmán; ella trae un cigarrillo en la boca.

La foto fue acompañada con un breve mensaje: "Aquí el señor Guzmán con 'la pendej' de su nieta... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás", se lee.

Frida respondió así a las declaraciones que ayer dio Enrique Guzmán a Ventaneando, donde expresó que él, al igual que su hija Alejandra Guzmán, se distanciará de Frida; especificó que ya no mantiene contacto con ella desde que se exhibieron las conversaciones que habían mantenido vía WhatsApp.

Muy molesto, Enrique Guzmán lamentó las recientes declaraciones que Frida dio sobre su madre, y expresó que lo que le pasa a Frida es que "es una pendeja".

"Necesita tener éxito no a base de insultar a su madre, ¿por qué no habla de su padre, no tendrá algo que inventar ahí?... nomás abrir la boca para decir pendejadas… yo empecé sin que mi papá me ayudara en nada, Silvia también, pues que haga lo mismo, que saque su talento adelante y ya, pero nomás abrir la boca para decir pendejadas, y las pendejadas se las escucho a mucha gente. ¿O le pagan dinero? A lo mejor eso es, dinero lo que le están dando para hacer eso, no sé, realmente me preocupa poco lo que le esté pasando a esa niña", expresó.

Guzmán puntualizó que decir que su nieta es una pendeja, no es un insulto, sino un reconocimiento a su capacidad.

"Nadie es perfecto, si ella piensa que su mamá es mágica, es mágica, nomás para vivir en su departamento... lo que le pasa es que es muy pendeja, no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad", expresó.