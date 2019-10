Enrique Guzmán descarta dueto con Frida Sofía

MÉXICO.- Enrique Guzmán sigue mostrando rechazo al escuchar el nombre de su nieta Frida Sofía, luego de que hace algunas semanas confirmara su distanciamiento con ella.

Durante la entrevista que brindaba al programa Hoy, el cantante intentó hacerse el desentendido al ser cuestionado por la hija de Alejandra Guzmán y luego de que Raúl Araiza le preguntara si su nieta estaba cantando, respondió: “¿Quién está cantando?”, a lo que el conductor dijo: “Frida Sofía”, e inmediatamente Don Enrique replicó: “No tengo idea, creo que canta con mariachi”.

Posteriormente, el artista venezolano fue cuestionado sobre su interés de realizar un dueto con Frida, debido a que su más reciente producción discográfica es de duetos, a lo que sin dudarlo contestó: “No, ahorita no, hasta que no triunfe, no, yo no canto con cualquiera”.

Sin embargo, su actitud cambió al escuchar el nombre de su nieto Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán, y mostrando su orgullo por tener un nieto varón, subrayó: “nació finalmente un nieto con apellido Guzmán, ya no un Pinal”.