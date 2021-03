Enrique Guzmán defiende a Silvia Pinal tras ser señalada de vacunarse donde no le correspondía

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán salió en defensa de Silvia Pinal luego de que la madre de dos de sus hijos fuera criticada por vacunarse contra la Covid-19 en un lugar que no le correspondía y de recibir trato preferencial.

Después de que la primera actriz fuera señalada por no hacer fila, saltarse el turno de otras personas y ponerse la primera dosis contra el coronavirus en el Estado de México a pesar de radicar en la Ciudad de México, el cantante defendió a su ex esposa.

“Como no tienen nada de qué hablar, no ponen el chisme completo, pero está bien, es la señora Silvia Pinal, tiene su categoría y habrá que tener preferencias que se deben tener con las gentes populares y famosas”, dijo Guzmán en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al ser cuestionado por la salud de Doña Silvia y el que hubiera llegado a recibir el tratamiento en silla de ruedas, Enrique comentó:

“no tengo idea, pero supongo que tiene sus limitaciones, como todas, igual que todo el mundo a la edad que tiene la señora, y entonces le dan un tratamiento preferencial, pero es correcto, está bien. Mi mujer llegó en silla de ruedas a que le pusieran la vacuna y se la pusieron en 5 minutos, a mi me hicieron hacer una cola de 7 horas”.

Por otra parte, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” destacó la efectividad que tuvo la primera dosis de la vacuna en su cuerpo, pues, aunque estuvo cerca de Mimi de Flans y de su hija Alejandra Guzmán, quienes días después confirmaron su contagio a Covid-19, él no está enfermo.

Finalmente, reveló que la salud de su famosa hija no se ha agravado tras su positivo a Covid-19. “Bien, hasta eso me manda recados como ‘Hoy no amanecí tan bien como ayer’. Tiene sus altas y sus bajas, pero aparte de que le duele la cabeza no tiene problemas pulmonares, ni nada. Está en su casa, tranquila. Va un médico a verla cada tercer día”.