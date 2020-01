Enrique Guzmán confirma recuperación de Alejandra

A días de la inesperada operación a la que tuvo que ser sometida Alejandra Guzmán por un fuerte dolor consecuencia de un peligroso tratamiento estético que se practicó en el 2009 y con el que aún sigue batallando, su padre, Enrique Guzmán, conversó sobre el actual estado de salud de su hija.

“Creo que es sus veintitantas operaciones… y así sigue. Está muy bien, está muy bien y se va a Miami, ya estos días. Tiene todavía un problema de los plásticos que le fueron injertados en su pompa, ese es el gran drama que tiene”.

Y de la sorpresiva intervención, el cantante comentó que ellos tienen presente que son procedimientos que tarde o temprano tiene que llevarse a cabo.

“No, no me dio sorpresa, sabíamos que era necesario hacerla... Llega un momento en que eso que tiene inyectado ahí, empieza a rechazarlo, entonces empieza a hacer fiebre y empieza a tener problemas de que le duele, entonces por eso es urgente hacerle la operación. No queremos que se dañe ella o que ella sienta más dolor del que da, entonces tiene que ser justo en el momento que su cuerpo lo empieza a rechazar y a escupir, mientras hay que operarle”.

Para finalizar la conversión con los medios de comunicación, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” habló sobre si Alejandra ya tuvo algún tipo de acercamiento con Frida Sofía.

“No, no ha hablado con Frida, pero sabemos que se ha portado mejor. Ella (Frida Sofia) ya tiene su Green Card así que bueno… Es que de repente la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo”.