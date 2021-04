Enrique Guzmán casi se desmaya en “Ventaneando”

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán por poco sufre un desmayo en plena entrevista con el programa “Ventaneando”.

Mientras respondía a las acusaciones de abuso sexual de su nieta Frida Sofía, el cantante de rock comenzó a presentar malestares en el foro liderado por Pati Chapoy, por lo que la producción tuvo que llamar a un paramédico.

En mi put... vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de esa manera... No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano... Juro por mis hijos", dijo Enrique mientras rompía en llanto en la emisión.