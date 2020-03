Enrique Guzmán asegura no tener contacto con su nieta Frida Sofía

Enrique Guzmán confesó que luego de las diferencias entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía, él continúa sin tener ningún contacto con la joven.

Contrario a Doña Silvia Pinal, que hace algunas semanas reveló a una publicación que se había reencontrado con su nieta Frida Sofía en la ciudad de México, ahora el cantante manifestó que sigue sin saber nada de su polémica nieta.

“No sabía yo, no he visto nada de eso, me da gusto, pero no sabía yo, (según yo) ella no podía venir a México por ahora… no sé, no sé”, dijo en primera instancia a los reporteros en un evento en la ciudad de México.

Acto seguido, el intérprete de “Payasito” fue cuestionado sobre si le da gusto que Frida pueda visitar México, a lo que respondió: “claro, claro que sí, verla más seguido”.

Sin querer hablar más del tema, el cantante también aprovechó para minimizar la nueva guerra de declaraciones que tuvo con Alberto Vázquez, luego de que en redes sociales le deseara la mejor de las suertes en su trasplante de pulmón, y que su colega respondiera enojado y negando todo.

“A lo mejor no es cierto y me lo dijo un médico ahí en el hospital… si lo va a hacer que bueno, y sino también… si lo puede hacer que lo haga y sino puede que no lo haga”, contestó.