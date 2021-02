Enrique Garay y Cuauhtémoc Blanco: de rivales de amor a la política

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante redes sociales, Enrique Garay, comentarista deportivo, anunció que incursionara al mundo de la política para contender por la presidencia municipal de Huixquilucan, Estado de México. En el tuit arrobó a Morena, partido al que se unirá, Mario Delgado e Higinio Martínez.

Garay se volvió tendencia en redes sociales y no necesariamente por su posible candidatura, sino que los usuarios de Internet recordaron el "triángulo amoroso" que conformó con Cuauhtémoc Blanco y Liliana Lago, conicida como la "Nacha Plus".

El incidente se dio a finales de los 90´s, el periodista de TV Azteca estaba casado con Liliana Lago hasta que la leyenda del América sostuvo un amorío clandestino con la ex modelo.

En aquel momento, Lago acaparaba las portadas de revistas y participa en uno de los programas más vistos de México.

La vida es un recorrido en el que vas viviendo episodios, no te los puedes saltar. Cuando llega un episodio, hay que tomarlo. Yo tuve un encuentro con una mujer que me gustó, nos tratamos y nos casamos. Dejó cosas buenas, las dejó, dejó cosas desagradables, las dejó", declaró en Garay en entrevistas sobre el incidente.

El comentarista dijo que no se arrepiente, pues no puede vivir así.

"No lo reprocho, ni lo recrimino, ni me lo salto, ni me incomoda", sentenció.

Luego de ello, Liliana Lago contrajo matrimonio con Cuauhtémoc Blanco, divorciándose de él seis años después. Juntos procearon a la primera hija del futbolista, Bárbara, que actualmente tiene 17 años

Ahora, Enrique Garay buscará una alcaldía con Morena, partido con el que en alianza con el PES, Cuauhtémoc Blanco se convirtió en gobernador de Morelos.