Enloquece Carlos Rivera a sus seguidores con baile sensual

Tijuana, BC.- Bastaron 14 segundos de un video, para que Carlos Rivera pusiera a babear las redes con un bailecito candente al mero estilo de Tik Tok.

El cantante compartió en sus historias un Reels en el que se lee “Es viernes y el lunes es mi cumple y yo asi.. There lived a certain man in Huamantla long ago”.

Este sugerente vídeo lleva más de 348 mil me gusta y más de 11 mil comentarios en el que obviamente no falta la opinión de su novia, la conductora Cynthia Rodríguez.

“Dios mío!! Le escribió junto a un emoji de corazón y otro de fuego, al igual que su ex compañera de “Quien es la máscara”, Consuelo Duval con un “Muero de amor”.

Una fan le dijo que era muy bonito el baile y todo, pero si lo hacía sin camiseta, estaría mucho mejor, porque enseñar sus musculosos brazos no fue suficiente.

“Mi mamá me dio la vida, pero tú con este video, las ganas de vivirla”, destacó AleZa, una de sus seguidoras.

Este lunes 15 de marzo el intérprete cumplirá 35 años de edad.

Video: Cortesía Instagram