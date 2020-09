Enjambre: No somos románticos

Enjambre regresó a su tierra natal Fresnillo, Zacatecas, para grabar el video de su nuevo tema en un panteón.

La banda de rock sigue trabajando en el lanzamiento de su nuevo disco "Próximos prójimos", que comenzaron a presentar desde el año pasado. "El derrumbe" es el tema que los llevó de vuelta a sus tierras, pues propone la idea de renacer a partir del dolor; fue compuesto por Julián Navejas e inspirado en un amigo que falleció.

"Preferimos no mencionar mucho el detalle sobre de qué se trata el tema porque no nos gusta limitar la posibilidad de la canción, nosotros ya nos expresamos y la canción deja de ser nuestra en el momento en el que la hacemos accesible para todos, me gusta más que cada quien la adopte como sea", afirmó Luis Humberto Navejas, vocalista de la agrupación, quien es consciente que muchas veces sus fans adoptan las canciones que nada tienen que ver con el amor para convertirlas en temas románticos.

"Es muy raro que existan canciones románticas de Enjambre, hay una o dos en cada disco y mucha gente piensa que somos una banda de música romántica y se me hace muy extraño ese concepto, pero está bien porque eso es debido a que la gente agarra nuestra canción y la dedica", afirmó.

Los únicos derrumbes que Enjambre ha tenido en trece años de carrera, según afirma el vocalista, han sido emocionales, pero siempre se han mantenido juntos y estables. En los comienzos de la banda vivieron la crisis sanitaria por la influenza AH1N1 y ahora, frente al Covid-19 se las ingeniaron para terminar el disco que planean estrenar en streaming el 25 de septiembre.

Para el video musical del nuevo tema intentaron acentuar el sentimiento de la canción sin que fuera tan serio y oscuro como lo es la letra. Utilizaron un poco de sentido del humor para balancear la esencia dramática con la nostalgia de una pérdida.

"Los cementerios de otros lugares, de otras culturas son muy diferentes entonces al mismo tiempo es una probadita de cómo se ve el campo santo en México. Es como compartir un poco de cultura sin hacerlo a propósito, pero es parte de lo que somos y es nuestra forma de plasmarlo en música".

Durante el confinamiento también lanzaron un mini documental de perspectiva de la banda, llamado "Raudo viaje" y un compilado de canciones en formato sesión en vivo, que comparten en su canal de Youtube.