Enfurece Bárbara de Regil tras preguntas de su posible pasado amoroso con José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- Bárbara de Regil no pudo ocultar su enojo con la prensa luego de que fuera cuestionada por su posible pasado amoroso con José Manuel Figueroa.

Al recordarle los rumores de su romance con el hijo de Joan Sebastian en 2013, luego de que una revista publicara unas fotos donde aparece junto a José Manuel, la actriz inmediatamente respondió:

“No, no, no… hay que ser profesionales, no pregunten tanta… tanta tontería, no sean así… no fue mi suegro (Joan Sebastian), no fue mi suegro, no inventes. Yo no he tenido ninguna relación con José Manuel Figueroa, yo estoy casada hace 7 años, no manches”.

Previo a estas declaraciones, Bárbara también descalificó a las personas que se han mostrado en contra de su proteína en redes sociales, asegurando que vende productos de calidad y garantizados por las dependencias de salud correspondientes.

“Mi proteína está avalada por Cofepris, tengo permiso de la FDA para vender en Estados Unidos, todo lo demás en puro show, acuérdate que el payaso no se muere si en el circo le aplauden”, indicó.

Finalmente, Bárbara no quiso ahondar mucho sobre la polémica que generó en redes sociales al hablar de la vez que pensó en quitarse la vida.

“Fue un proceso que viví, y que compartí y en algún momento lo compartiré bien, pero si llegué a pensar en eso cuando estaba más chavita”, dijo antes de partir del Aeropuerto de la Ciudad de México con destino a Cancún.