Energía Norteña celebra su décimo aniversario de atrayectoria

HERMOSILLO.- Celebrar una década en la música no es sencillo, y más si, sin esperarlo, Energía Norteña se convirtieron en uno de los nuevos referentes del género regional mexicano.

Adrián Zamarripa, líder de la agrupación musical, platicó en entrevista para El Imparcial sobre el especial significado que tiene para él llegar a este aniversario y más en un momento tan crucial para la humanidad como la pandemia del coronavirus.

“Nos hubiera gustado hacer una fiesta por lo grande, hasta tirando la casa por la ventana, pero la pandemia nos obliga a posponer esa celebración. Aún así, todos estamos muy contentos de haber llegado a la primera década de Energía Norteña, y se dice fácil, pero no lo fue”, contó Adrián.

Por ese motivo, la banda acaba de lanzar su nuevo disco “Diez”, de donde se desprenden éxitos como “Los ángeles existen”, “Cada vez me gustas más”, “¿Con cuántos besos?”, “El dinero no lo compra”, “Ya no me necesita” y más que ya están disponibles en las plataformas digitales de música.

“Son diez temas que básicamente representan el sonido que hemos llevado a lo largo de esta década. Contamos con colaboraciones musicales como nuestro amigo Raúl Brindis con ‘El Dinero No Lo Compra’. Es un disco muy especial para nosotros, es nuestra manera de llevar la fiesta hasta su casa”, explicó Adrián.

El éxito de Energía Norteña los llevo a ser nominados al Latin Gramy con su álbum “Cruzando Territorio” y recientemente por su disco “Poco a poco” en las categorías “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”.

“Para nosotros lo más importante es el cariño de todos nuestros fans. A diario recibimos mensajes de todos que nos comparten su experiencia con ‘Diez’, con gente de todas las edades diciéndonos que les gustó nuestra música o que con una canción se le declararon a la novia. No podríamos haber llegado hasta acá sin el apoyo de todos. Dios los bendiga”, remató.

Y por eso, la agrupación no dejará de trabajar para llevar lo mejor de su talento a todos, pues para 2021 lanzarán su nuevo disco, el cual estará hecho totalmente en inglés.