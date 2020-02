¡En su bolso de 50 mil pesos! Julia Butters llevó un sándwich al Oscar

Julia Butters, la actriz de 10 años que participó en la película Once Upon a Time in Hollywood, provocó la sorpresa y ternura de sus fans al confesar que utilizó su bolsa de la marca Marzook para llevar un sándwich de pavo a la edición 2020 de los premios Oscar.

Durante su paso por la alfombra roja, la joven estrella fue entrevistada por Mario Lopez y Kit Hoover para hablar sobre la película, pero al ser cuestionada sobre el contenido de su bolsa no dudó en abrirla y mostrar que llevaba comida.

“Hay un sándwich en mi bolsa por si tengo hambre y no me gusta la comida que hay”, dijo refiriéndose al menú vegano que La Academia ofreció a sus invitados.

Julia Butters explicó que no estaba segura de que le gustara el menú, por lo que decidió tomar sus precauciones y llevar su propia cena.

La bolsa que usó para llevar su sándwich fue diseñada por Christian Siriano para la firma Marzook, tiene forma esférica, carcasa de resina, marco de latón, está cubierta por dos mil piezas de cristal Swarovski y tiene un costo de 2 mil 495 dólares, casi lo equivalente a 50 mil pesos.