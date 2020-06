¡En pleito! Hermana de Julián Gil y abogada de Marjorie de Sousa se confrontan

HERMOSILLO, SON.- El pleito legal por la patria potestad del pequeño Matías no se limita únicamente a sus padres Marjorie de Sousa y Julián Gil.

En el programa “Hoy”, Paty Ramosco, hermana del actor, y Alma Peyón, abogada de la actriz, intercambiaron declaraciones dando su propia versión de los hechos.

Ramosco aseguró que la intención de Marjorie de quitarle todos los derechos como padre de su hijo a Julián es vergonzosa e injusta, y que la demanda ni siquiera se la dieron a alguien en persona, pues lo dejaron tirado en el buzón.

“Vergonzosa, injusta exigencia por la cual demanda para quitarle a Julián la patria potestad que dice que entregaron en las manos que alguien que es un cohabitante de su casa, pero eso es mentira. Sólo lo dejaron botado por ahí en el buzón, quien lo encontró lo procesó y nos lo entregó”, comentó Ramosco en un video.

“Argumentan abandono de la criatura, la falta de Julián de que no se interesaba en la salud del niño, de cómo está, de ir a visitarlo (…) Julián lo único que ha pedido es tener visitas, pero ella no quiere que esté un segundo con el niño”, continuó.

Asegura que Marjorie ha dicho en varias ocasiones que no quiere que su ex pareja esté un solo minuto a solas con el pequeño de tres años de edad, y asegura que ella hará lo posible porque el niño se entere de la verdad.

“Lo que sí te puedo garantizar es que esas palabras que ha dicho incansablemente, que mientras ella viva hará lo posible porque su hijo no esté ni un minuto con su hijo; quiero que sepa que mientras yo tenga vida hare lo posible para que mi sobrino sepa la verdad”, remató.

Por su parte, Alma Peyón, abogada de Marjorie, también salió en defensa de la actriz luego de los ataques que recibió en redes sociales al enterarse todos de la demanda por la patria potestad. Aseguró que Julián nunca se presentó al juicio al que fue citado ni presentó pruebas.

“Este juicio lo presentamos el 2 de septiembre, lo notificamos el 8 de enero en Miami, no se presentó a juicio, ni pruebas ni nada”, comentó Alma.

“Solicitó la cancelación de las visitas desde hace un año y se amparo y él es el que no ha acudido y todavía solicitó que fueran fuera del centro de convivencia y de todas maneras solicitó que se cancelaran”, expresó.

Aseguró que las declaraciones de Paty Ramosco la tienen sin cuidado, pues ella no es parte del juicio.

“No sé quién es (Paty), yo como abogada no me importa, yo me concentro en el señor”, remató