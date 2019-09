En ese momento yo sí estaba enamorada: Yolanda Andrade

MÉXICO.- Yolanda Andrade se sinceró con los medios de comunicación y durante una entrevista confesó que más allá de toda la guerra de declaraciones con Verónica Castro, ella lo único que hizo fue contar la verdad y lamenta que la actriz lo haya tomado de mala manera.

Al ser cuestionada sobre el corrido que hicieron “Los Buchones de Culiacán” sobre su romance, Andrade dijo haber escuchado la letra y destacó: “Se refiere a un respeto a la comunidad, pues es que es muy despectivo decir ‘esa lesbiana’, entonces tu apuntas allá (a los otros), y hay tres dedos que te apuntan para acá (a ti)”.

De la misma manera, la conductora indició que lo que único que desea en este momento es paz. “Estamos bastantes grandecitas, me parece que ya no nos queda, y que no está bien, que no está correcto como mujeres, que se salió fuera de control”.

Sin embargo, no dudó en confesar el gran amor que sintió por Castro. “Lo que en algún momento fue bonito, se convirtió en algo quizás para el otro lado vergonzoso, pero para mí fue importante, para mí sí fue relevante, para mí en ese momento yo sí estaba enamorada, y sí ahorita eso le causa a esa persona vergüenza, o desprestigio, o no sé qué le pasa por su corazón, o por su mente, esa es su vida, y parte de mi vida también y en un momento de mi vida fue ella, no tiene nada de malo, no hicimos nada malo”.

Conjuntamente, Yolanda negó saber si Cristian Castro estuvo molesto por la relación que sostuvo con su madre. Al cuestionarle si sería capaz de ofrecerle una disculpa a Verónica, Andrade dijo: “en el caso de que yo haya ofendido a alguien por decir la verdad me disculpo, por si alguien se ofendió, pero yo nunca dije ninguna mentira”

Finalmente, Yolanda Andrade aseguró que a pesar de recibir ofertas para vender las imágenes de la boda con Verónica Castro no lo haría pues se le hace algo “muy corriente”.